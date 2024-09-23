Trabzon için toprak kayması ve heyelan riski uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'da etkili olan yağışlar nedeniyle toprak kayması ve heyelan riskinin devam ettiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre Trabzon il genelinde etkili olan sağanak yağışların salı gününe kadar aralıklarla ve yer yer kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar sebebi ile toprak neminin doygunluğa ulaşması ve beklenen yeni sağanak yağışlar dikkate alındığında toprak kayması ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (İLKHA)