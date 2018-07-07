Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 8 arttı

Trabzon Havalimanı'nda haziran ayında taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın haziran ayında havalimanında iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyon 846 bin 636'ya, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 61 artışla 62 bin 466'ya ulaştı.

Buna göre toplamda yolcu sayısı yüzde 8 artışla 1 milyon 909 bin 102 oldu.

Söz konusu dönemde havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 12 bin 11 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği dış hatlarda yüzde 11 artışla bin 203 olurken toplamda ise yüzde 2 artarak 13 bin 214'e ulaştı.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiği ise bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 2 artışla 13 bin 243 ton, dış hatlarda da yüzde 45 artarak bin 225 ton oldu. Toplamda ise yüzde 5 artışla 14 bin 468 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.

'YOĞUN BİR DÖNEM BEKLİYORUZ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un yeni turizm sezonuna güzel başladığını söyledi.

Turizm açısından yoğun bir dönem geçmesini beklediklerini dile getiren Ayvazoğlu, kenti ziyaret eden turist sayısının her geçen gün arttığına işaret etti.

Ayvazoğlu, Trabzon'a dış hatlardan gelen yolcu sayısının haziran ayı istatistiklere göre geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 61 arttığına dikkati çekerek bu artışın devam edeceğine inandığını kaydetti.