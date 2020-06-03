  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon Emniyeti’nden muska çetesine operasyon

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde parayla muska yazarak insanları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında çok sayıda muska ile tarihe eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:54:04 -
Trabzon Emniyeti’nden muska çetesine operasyon

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde parayla muska yazarak insanları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında çok sayıda muska ile tarihe eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, parayla muska yazarak insanların dolandırıldığı ihbarını değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muska yazmak için bulundurduğu 5 adet ceylan derisi, 3 adet tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin, muska tarife fiyat listesi ele geçirildi. Aynı adreslerde tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet tunç döküm heykel, 1 adet büyük tunç heykel, 2 adet tunç plaka, 1 adet üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek de ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı