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Ekonomi Trabzon Büyükşehir Belediyesi mahalle yolları sanat yapıları yaptıracak
Ekonomi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi mahalle yolları sanat yapıları yaptıracak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi; Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Of ilçe mahalle yolları sanat yapıları yapım işini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:53:00 -
Trabzon Büyükşehir Belediyesi mahalle yolları sanat yapıları yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 29343.83 m³ kazı, 39021 m³ duvar, 23646 m³ taş dolgu, 6194.46 m² derz, 13397.17 m³ beton, 135.987 ton korkuluk, 1460 m koruge boru, 240 m kompozit ızgara, 24.637 ton ince demir, 156.83 ton kalın demir alımı şeklinde karayolu işleri yaptıracak.

İhaleye teklifler 26.03.2021 tarih ve saat 11:00’e kadar verilebilecek.

İhale, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binası /İhale Birimi Toplantı Salonu-Zemin Kat-No=11 Rize Caddesi No:66 Yalıncak Mahallesi 61030/ORTAHİSAR/TRABZON adresinde gerçekleştirilecek.

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