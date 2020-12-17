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Spor Trabzon basını bombaladı! Ahmet Ağaoğlu'na şok çağrı
Spor

Trabzon basını bombaladı! Ahmet Ağaoğlu'na şok çağrı

Süper Lig’deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası’na da ilk maçta veda eden Trabzonspor’da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:28:00 -
Trabzon basını bombaladı! Ahmet Ağaoğlu'na şok çağrı

Trabzonspor’da ligdeki kötü gidişat Ziraat Türkiye Kupası’nda da devam etti. Süper Lig’de geride kalan 12 haftada yalnızca 3 galibiyeti bulunan ve 14 puanla 14’üncü sırada yer alan bordo-mavililer, geçen sezon şampiyon tamamladığı Ziraat Türkiye Kupası’nda da kötü gidişatını sürdürdü ve ilk maçta TFF 1’inci Lig ekibi Adana Demirspor’a elenerek kupaya veda etti. 10 kişi kalan rakibine elenen bordo-mavililerde yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi.

Ağaoğlu’na, ’başarısız olursam istifa ederim’ sözleri hatırlatıldı

Ligde alınan başarısız sonuçların ardından kupaya da bu sezon erken veda eden Trabzonspor’da taraftarlar, sosyal medyada Ahmet Ağaoğlu’nun daha önce yaptığı bir açıklamada, ‘başarısız olursam istifa ederim’ sözlerini hatırlatıp, yönetimi istifaya davet etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında, “Başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar” ifadelerini kullanmıştı.

Yerel gazetelerden ‘acı veda’ ve ‘vakit tamam’ yorumu

Yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci eleme turunda TFF 1’inci Lig ekibi Adana Demirspor’a elenen Trabzonspor için ‘Acı veda’ yorumunda bulunurken, başkan Ahmet Ağaoğlu için ise, ‘Vakit tamam’ ifadelerine yer verdi.

Sonnokta gazetesi, “Vakit tamam, haydi başkan”, “Ligde yokuz, kupada yokuz. Daha neyi bekliyoruz?”, Taka gazetesi, “Forvetsiz Fırtına’dan kupaya acı veda!”, “Son şampiyon, Avcı’nın büyük risk aldığı 5’inci tur maçında Adana Demirspor’a penaltı atışları sonrası elendi”, Karadeniz gazetesi, “Sefilleri Vitor Hugo da kurtaramadı”, “Karşılaşmaya ‘son şampiyon’ apoleti ile çıkan Trabzonspor, TFF 1’inci Lig ekibi Adana Demirspor’a normal süresi 2-2 biten karşılaşmada penaltılar sonunda elendi ve kupa macerasını bitirdi”, Günebakış gazetesi, “Ağaoğlu’nun takımı elendi”, “Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 15 milyon Euro harcayarak yaptığı ve övündüğü takım 10 kişilik Adana Demirspor’u yenemeyerek kupaya veda etti”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Utanç gecesi”, “Trabzonspor, geçen yıl şampiyon olduğu kupadan bu yıl erken elendi” başlıklarını kullandı.

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Yorumlar

oflu

AĞA OĞU GITME ABTULA AVCIYI GONDER PARASINI CEBINDEN VER BIZE TS LI LAZIM FB LI BIZE YARAMAZ ONDA BICACIK PLMAZ
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