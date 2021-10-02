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Spor Trabzon Bakasetas'la kazandı
Spor

Trabzon Bakasetas'la kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 18:00:00 -
Trabzon Bakasetas'la kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligin yenilgisiziki ekibinden biri olan Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

Bordo-mavililer, Bakasetas'ın 30 metreden çektiği şutla 12. dakikada 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine doğru hızlı hücuma çıkan ev sahibi Emrah Başsan ile skora dengeyi getirdi. 41. dakikada Onur Bulut'un ortasını, Emrah Başsan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Bu gol Emrah Başsan'ın Süper Lig'deki ilk kafa golü oldu.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Baskısını ikinci yarı da devam ettiren Trabzonspor 60. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas takımının kendisinin ikinci golünü attı.
Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı

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