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Trabzon AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayını Murat Zorluoğlu olarak açıklamıştı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da aday tanıtıp toplantısında AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Peki AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika kimler yer aldı?

11 Ocak 2019 Cuma 16:22
Trabzon AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayını Murat Zorluoğlu olarak açıklamıştı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da aday tanıtıp toplantısında AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Peki AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika kimler yer aldı?

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti İStanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Trabzon belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu oldu. AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti Akçaabat Belediye Başkan adayı, Osman Nuri Ekim 

AK Parti Araklı Belediye Başkan adayı, Recep Çebi 

AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı, Sait Gürsoy 

AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan adayı, Harun Demirci  

AK Parti Dernekpazarı Belediye Başkan adayı, Mehmet Aşık    

AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı, Yılmaz Ankara   

AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı, Hanefi Tok  

AK Parti Hayrat Belediye Başkan adayı, Salih Öztel  

AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı, Ali Aydın   

AK Parti Maçka Belediye Başkan adayı, Koray Koçhan  

AK Parti Of Belediye Başkan adayı, Salim Salih Sarıalioğlu   

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı, Ahmet Metin Genç   

AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı, Rahmi Üstün   

AK Parti Tonya Belediye Başkan adayı, Osman Beşel  

AK Parti Vakfıkebir Belediye Başkan adayı, Muhammet Balta  

AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı, İbrahim Sağıroğlu 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:22
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Sivas
  7. Siirt
  8. Kars
  9. İzmir
  10. Bilecik
  11. Aydın
  12. Ankara
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