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Ekonomi Trabzon 55 ülkeye fındık ihraç etti
Ekonomi

Trabzon 55 ülkeye fındık ihraç etti

Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde yapılan 1 milyar 227 milyon 308 bin dolarlık fındık ihracatının 467 milyon 491 bin dolarlık kısmı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi - Kentten en fazla fındık ihraç edilen ülkeler, İtalya, Almanya ve Kanada oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:05:34 -
Trabzon 55 ülkeye fındık ihraç etti

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan 1 milyar 227 milyon 308 bin dolarlık fındık ihracatının 467 milyon 491 bin dolarlık kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, yılın 8 ayında 176 bin 529 ton fındık ihracatından 1 milyar 227 milyon 308 bin 815 dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 66 bin 433 ton fındık ihracatı karşılığında 467 milyon 491 bin 657 dolar döviz girdisi sağladı. Böylece Trabzon, toplam fındık ihracatının gelir bakımından yüzde 38'ini gerçekleştirdi.

Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 55 oldu. En fazla fındık satılan ülkeler, İtalya, Almanya ve Kanada olarak sıralandı.

İtalya'ya bu dönemde 118 milyon 61 bin 421 dolar, Almanya'ya 85 milyon 640 bin 289 dolar ve Kanada'ya 39 milyon 693 bin 294 dolarlık fındık ihraç edildi.

- "Fındık ihracatından beklentimiz yüksek"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındık ihracatının yüzde 38'inin Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildiğini söyledi.

Fındıkta 2019-2020 hasat sezonunun iyi geçtiğine dikkati çeken Cirav, "Bu kapsamda da fındık ihracatının yıl sonuna doğru giderek daha da artacağına inanıyoruz. Fındık ihracatından beklentimiz yüksek." diye konuştu.

Cirav, fındık ihracatında ülke çeşitliliğinin de arttığını belirterek, Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Azerbaycan, Nahçıvan, Dubai ve Kenya gibi ülkelere de bu dönemde fındık satıldığını kaydetti.


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