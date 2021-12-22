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Eğitim Trabzon 23 Aralık okullar tatil mi? Trabzon yarın okullar tatil olacak mı?
Eğitim

Trabzon 23 Aralık okullar tatil mi? Trabzon yarın okullar tatil olacak mı?

Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil? Kar yarışı Trabzon’da etkisini sürdürüyor. Öğrenciler kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Trabzon taşımalı eğitim yarın var mı? Trabzon yarın uzaktan eğitim olacak mı? Trabzon hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:06:00 -
Trabzon 23 Aralık okullar tatil mi? Trabzon yarın okullar tatil olacak mı?

Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüre kar yağışı sebebiyle bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edildi. Peki, yarın Trabzon’da okullar var mı?

Trabzon 23 Aralık okullar tatil mi? Trabzon yarın okullar tatil olacak mı?

Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime ara edilecek. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek. Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

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