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Dünya Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı
Dünya

Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 09:55:00 -
Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı

Libya'nın Trablus kenti ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı.

Libya'nın başkenti Trablus ile İstanbul arasında gemi seferlerinin başladığı belirtildi.

Misrata Deniz İstasyonu Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kevalay Queen gemisi başkent Trablus'tan İstanbul'a yapacağı ilk seferinde, İstanbul'un Zeyport Limanı'na gitmek üzere Trablus'taki eş-Şiab Limanından ayrıldı." denildi.

Açıklamada, Kevalay Queen gemisi, yolcular ve mürettebata ilişkin fotoğraf kareleri paylaşıldı.Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından 1 Aralık 2021'de Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlamıştı.

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