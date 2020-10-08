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Ekonomi TP'ye 4 petrol arama ruhsatı verildi
Ekonomi

TP'ye 4 petrol arama ruhsatı verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 08:39:18 -
TP'ye 4 petrol arama ruhsatı verildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TP) 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin yayımlandı.

Buna göre, TP'ye Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum'da, birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Yüz ölçümleri 58 bin 350 hektarla 58 bin 580 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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