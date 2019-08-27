TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin her yıl liglerinin gol krallarına takdim ettiği TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin her yıl liglerinin gol krallarına takdim ettiği TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu.

Geçtiğimiz sezonki performanslarıyla liglerinde gol kralı olarak TPFD Altın Top ödülünü kazanan futbolcular, ödüllerini aldı.

Süper Lig’de Mbaye Diagne, 1. Lig’de Marco Paixao, 2. Lig’de Taha Balcı ve 3. Lig’de Batuhan Er TPFD Altın Top ödülünü aldı.

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