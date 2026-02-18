TPAO ve Shell'den Bulgaristan'da ortaklık imzası

Khan Tervel sahasında 5 yıllık ruhsat dönemi

İstanbul'daki imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar refakat ederken, imzalar TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere tarafından atıldı. Anlaşma uyarınca TPAO, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Blok 1-26 Khan Tervel sahasındaki arama ruhsatı kapsamında, Shell'in operatörlüğündeki projeye ortak oldu. Bakan Bayraktar, bu sahada yaklaşık 5 yıllık bir lisans süresi boyunca faaliyet gösterileceğini açıkladı.

Sakarya Gaz Sahası'na komşu bölge

Yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Khan Tervel sahası, Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na yakın bir konumda yer alıyor. Projenin takvimine ilişkin bilgiler veren Bayraktar, ilk aşamada sismik çalışmaların gerçekleştirileceğini, şartların uygun seyretmesi durumunda ise önümüzdeki yıl arama kuyusunun açılabileceğini ifade etti.

Yurt dışında büyüme stratejisi

TPAO, bu yeni ortaklıkla birlikte yılbaşından bu yana ExxonMobil, Chevron ve BP ile yaptığı anlaşmalara bir yenisini eklemiş oldu. Bakan Bayraktar, atılan bu adımların TPAO'yu yurt dışında büyütme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin denizlerdeki arama ve üretim kabiliyetinin uluslararası ortaklıklar için belirleyici olduğunu belirten Bayraktar, Shell ile kurulan bu iş birliğinde Türkiye'nin derin deniz tecrübesinin etkili olduğunu dile getirdi.