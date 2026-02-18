  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB'den 800 milyar Avro'luk dev kaynak! YouTube çöktü mü? YouTube Neden Açılmıyor? ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! Kırmızı çizgi vurgusu dikkat çekti ABD'de işler karışık! Kongre binasını hedef alacaktı On binler saf tuttu! Kabe ve Mescid-i Nebevi’de ilk teravih Epstein bağlantıları mercek altında! Prens Andrew hakkında yeni soruşturma İtalyan devine İstanbul’da tarihi Osmanlı tokadı! Juventus’un yıldızları Galatasaray karşısında döküldü NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı Zelenskiy’den Rusya’ya tepki! Cenevre’de barış görüşmesi, Kiev’e saldırı Mansur'a Soylu şoku!
Dünya İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!
Dünya

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

Gazze’deki katliam nedeniyle İsrail’i eleştirdiği için antisemitizmle suçlanarak ABD Başkanı Trump tarafından Dini Özgürlük Komisyonu görevinden alınan esik ABD Güzeli Boller, takdir toplayan bir duruş sergileyerek “İsrail'e tapmaları için insanların beyinlerini yıkadılar. Masumları katleden İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Federal Dini Özgürlük Komisyonundaki görevinden, “İsrail’i eleştirmek antisemitizm midir?’ sorusunun ardından ülkede başlayan tartışmalar sonrası görevden alınan eski ABD güzeli Carrie Prejean Boller, görevine son verilmesinin ardından kendisini hiç olmadığı kadar özgür hissettiğini belirterek "Artık zincirlerimden kurtuldum ve kendimi çok özgür hissediyorum" dedi.

Boller, "İsrail'e tapmaları için insanların beyinlerini yıkadılar. Masum Filistinlilere karşı soykırım uygulayan İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Boller, Washington'daki Museum of the Bible'da düzenlenen "antisemitizm" konulu oturumda, "İsrail'i eleştirmenin, siyonizme karşı çıkmanın veya Gazze'deki savaş karşıtı protestoların antisemitizm sayılıp sayılmayacağını sormasının" tartışmalara yol açtığını ifade etmişti.

Gazze'deki sivillerle dayanışma amacıyla yakasına ABD bayrağıyla birlikte Filistin bayrağı rozeti taktığını belirten Boller, ayrıca bazı Komisyon üyelerinin "İsrail eleştirisini antisemitizmle eş tuttuğunu" kaydetmişti.

Boller, antisemitik komplo teorileri paylaştığı gerekçesiyle eleştirilen yorumcu Candace Owens'ı savunmuş ve Owens'ın antisemitik söylemlerde bulunmadığını ifade etmişti. Oturum sırasında bazı kişilerin İsrail eleştirisi yaparken, antisemitizmi gizlediği görüşüne de karşı çıkmıştı.

Boller, "Komisyon oturumunu kişisel ya da siyasi gündemi için kullandığı gerekçesiyle" görevden alınmıştı.

Boller, karara itiraz ederek yalnızca Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alabileceğini belirtmişti.

İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!
İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!

Dünya

İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar
Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

Gündem

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu
Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu

Gündem

Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Helal olsun iyi yetiştirilmiş ve yetişmiş bir yüksek şahsiyet kendisi ve ailesi tüm sevenleriyle birlikte hepsi her zaman Yüce Allah’a emanet olsunlar.

Kızıl

Gazze'de ölenlere acımıyorum diyen ve kendine chp liyim diyenler senin dışkını yesinler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23