İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Federal Dini Özgürlük Komisyonundaki görevinden, “İsrail’i eleştirmek antisemitizm midir?’ sorusunun ardından ülkede başlayan tartışmalar sonrası görevden alınan eski ABD güzeli Carrie Prejean Boller, görevine son verilmesinin ardından kendisini hiç olmadığı kadar özgür hissettiğini belirterek "Artık zincirlerimden kurtuldum ve kendimi çok özgür hissediyorum" dedi.

Boller, "İsrail'e tapmaları için insanların beyinlerini yıkadılar. Masum Filistinlilere karşı soykırım uygulayan İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Boller, Washington'daki Museum of the Bible'da düzenlenen "antisemitizm" konulu oturumda, "İsrail'i eleştirmenin, siyonizme karşı çıkmanın veya Gazze'deki savaş karşıtı protestoların antisemitizm sayılıp sayılmayacağını sormasının" tartışmalara yol açtığını ifade etmişti.

Gazze'deki sivillerle dayanışma amacıyla yakasına ABD bayrağıyla birlikte Filistin bayrağı rozeti taktığını belirten Boller, ayrıca bazı Komisyon üyelerinin "İsrail eleştirisini antisemitizmle eş tuttuğunu" kaydetmişti.

Boller, antisemitik komplo teorileri paylaştığı gerekçesiyle eleştirilen yorumcu Candace Owens'ı savunmuş ve Owens'ın antisemitik söylemlerde bulunmadığını ifade etmişti. Oturum sırasında bazı kişilerin İsrail eleştirisi yaparken, antisemitizmi gizlediği görüşüne de karşı çıkmıştı.

Boller, "Komisyon oturumunu kişisel ya da siyasi gündemi için kullandığı gerekçesiyle" görevden alınmıştı.

Boller, karara itiraz ederek yalnızca Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alabileceğini belirtmişti.