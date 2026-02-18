Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu!

TBMM Başkanı, Numan Kurtulmuş'un, terörsüz Türkiye hedefi için kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak raporunu açıklamasından önce partisinin Grup Toplantısı’nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yine kin kustu.

“SEN KİMLE KİMİ BARIŞTIRIYORSUN?”

Erişilmesi istenen kardeşlik ve milli birlik ortamını zedeleyen tutumunu sürdüren Dervişoğlu, “Eşit ve onurlu Türk vatandaşı Kürtler, bu ülkede Afgan göçmeni mi ki sen onu entegre edeceksin ey Numan Kurtulmuş? Kırk sene 50 bin insan terörden hayatını yitirmiş. Millet ise her zaman birbirine kenetlenmiş. Kimse teröristle kardeşini karıştırmamış. Sen şimdi kimle kimi barıştırıyorsun? Önce bir söyle bakalım, sen Türkiye’yle barışık mısın? Sen Türk Milletiyle barışık mısın? Sen bu ülkeyi kuran mücadeleyle, onu kuran anlaşmayla, Lozan’la, onu kuran önderle, Mustafa Kemal Atatürk’le barışık mısın?” diye konuştu.

VATANDAŞLAR SÜRECİ DESTEKLİYOR

Dervişoğlu’nun açıklamaları, vatandaşlar tarafından sosyal medya mecralarında tepkiyle karşılanırken, terörsüz Türkiye sürecine destek veren paylaşımlar dikkat çekti.