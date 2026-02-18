  • İSTANBUL
Nihat Kahveci aşırı övdü! 'Görsem ayaklarından öperim'

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın 5-2'lik Juventus zaferinin ardından Barış Alper'e övgüler yağdırdı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Nihat Kahveci Kontraspor ekranlarında değerlendirdi.

Kahveci'nin sözleri şöyle:

 

"DÜNYADA HERKES GALATASARAY'I KONUŞACAK"

"Türkiye olarak gurur duymalıyız. Herkes dünyada Galatasaray'ı konuşacak. Juventus'a 5 gol attı 5! Kolay değil. Çok gurur duyuyorum. Birbirinden iyi performanslar vardı. Bu turu geçtikten sonrası için de konuşalım. Gelecek adına umutluyum. Bu kadro boşuna kurulmadı."

 

"BARIŞ'I ŞU AN GÖRSEM AYAKLARINDAN ÖPERİM"

"Bu maç 23.00 seasında başlasaydı Galatasaray salı akşamı başladığı gollere çarşamba öğleden sonraya kadar devam ederdi. Barış'ı şu an görsem ayaklarından öperim. İkinci yarının başı çok acayip bir an var. Daha önce yaşanmışlıklar var taraftarla arasında. Çok kötü bir orta attı. Taraftar alkışladı. Barış ne yaptı ondan sonra… Sahada aktı resmen. Normalde Cambiaso da kırmızı kart görmeliydi. İki oyuncuya kırmızı kart göstertti say. Felç etti Juventus'u oradan."

 

"EN KÖTÜ YUNUS OYNADI AMA ONA DA HELAL OLSUN"

"Bugün en kötü Yunus oynadı ama ona da helal olsun. Olur bu maçlarda bazen. Bana kimse eski Juventus değil, kötü oynadılar felan demesin bu seviyede. Böyle seviyede böyle maçlarda ben kabul etmem. Allah'ını seversen buralarda maça çıkmanın kıymetini iyi bilelim."

