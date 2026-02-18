Aylardır peşindelerdi: ‘Bin isimli adam’ yakayı ele verdi

  • İSTANBUL
İspanyol polisi aylardır peşinde olduğu, Perulu mafya üyesi kişiyi yakaladı. Tutuklanan kişinin, parmak izlerini yok ettiği ve başkasının çalınmış kimliğini kullandığı belirlendi.

İspanyol yetkililer dün Peru’da aranan ve “bin isimli adam” olarak bilinen bir kişinin tutuklandığını duyurdu. Şiddet suçlarına karışan Peru çetesi “Los Terribles del 17” üyesi olan aranan kişi, aylarca süren soruşturmaların ardından Madrid’de tutuklandı.

İspanyol polisi yaptığı açıklamada, tutuklanan kişinin parmak izlerini gönüllü olarak yok ettiğini ve başkasının çalınmış kimliğini kullandığını belirtti.

İspanyol basınındaki haberlerde; söz konusu kişinin 2012 yılında, Peru’nun güneyindeki Chayapalca yüksek güvenlikli hapishanesinden diğer mahkumlarla birlikte kaçtığı belirtildi.

2024 yılında tekrar tutuklanan kişinin üzerinde patlayıcı bir cihaz ve mühimmat bulunması, “ölüm sözleşmeleri” ve fidye için adam kaçırma olaylarına karışmış olabileceği şüphelerini güçlendirdi.

Ancak, İspanya’ya kaçarak bir kez daha firar etmeyi başardı.

Tutuklanan kişinin kısa süre içinde Peru’ya iade edilerek adalete teslim edilmesi bekleniyor.

