Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor

Gönül Belediyeciliği: Halil İbrahim Aşgın’dan İnsanlık Dersi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çarşıda rastladığı yaşlı bir teyzeye sadece elini değil, gönlünü uzattı. Elindeki pazar torbalarını alan, teyzeyi makam aracında ağırlayıp kahvaltı ikram eden ve tüm ihtiyaçlarını bizzat takip eden Başkan Aşgın, "Halka hizmet Hakka hizmettir" sözünü ete kemiğe büründürdü. Yaşlı teyzenin gözyaşları içinde ettiği "Benim belediyem buymuş" duası, parayla pulla ölçülemeyecek bir şeref madalyası olarak tarihe geçti.

Zilletin Yolsuzluk Çarkı: Cezaevine Giden Başkanlar!

Başkan Aşgın’ın bu örnek duruşu, akıllara hemen öteki taraftaki karanlık tabloları getirdi. Millet hizmet beklerken kendi cebini doldurma derdine düşen isimler, adalet önünde hesap veriyor.

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rüşvet, İrtikap ve yolsuzluktan tutuklandığını biliyoruz. Hatırlanacağı üzere;

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: "İhaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Rüşvet almak" ve "irtikap" suçlamalarıyla demir parmaklıklar ardına gönderildi.

"Rüşvet almak" ve "irtikap" suçlamalarıyla demir parmaklıklar ardına gönderildi. CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler: "Suç örgütüne üye olmak" ve yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan isimler kervanına katıldı.

"Suç örgütüne üye olmak" ve yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan isimler kervanına katıldı. Giresun Görele'nin CHP’li Başkanı Hasbi Dede: Daha geçtiğimiz günlerde hakkındaki ciddi suçlamalar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ve daha pek çok CHP’li belediye başkanı yargılanırken güzel işler yapan belediye başkanlarını da hatırlamak gerekiyor.

Aradaki Fark Dağlar Kadar!

Milletimiz artık çok iyi görüyor: Bir yanda garibanın çantasını taşıyan, teyzesinin duasını alan, şehri için dertlenen AK Parti belediyeciliği; diğer yanda ise kamu kaynaklarını "peşkeş" çeken, lüks hayat düşkünlüğü ve yolsuzluk dosyalarıyla gündemden düşmeyen bir zihniyet...

Bir tarafta "Allah razı olsun" diyen mazlumun duası, diğer tarafta kelepçe sesi! Tercih milletin, hüküm tarihin...