Türkiye'nin gönül elçileri Bangladeş'te buluştu!

Bilal Erdoğan, Müslüman dünyasının ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

Müslüman dünyasının pek çok sorunla mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, bunların başında Gazze'de yaşanan soykırımın geldiğini kaydetti.

Erdoğan, Bangladeş ziyaretinin temel amacının Arakanlı Müslüman (Rohingya) çocukların eğitiminde yaşanan sorunlara uluslararası alanda dikkati çekmek olduğu değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile 8 yıl önce de Bangladeş'i bu amaçla ziyaret ettiğini hatırlatan Bilal Erdoğan, bu ziyaretin uluslararası camiada yankı bulduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Arakanlı Müslümanlarla ilgili yaşanan insani duruma da vurgu yaptı.

​​​​​​​- Türkiye ile Bangladeş arasındaki iyi ilişkiler

​​​​​​​Bangladeş'i çok yakın ve kardeş ülke olarak gördüğüne işaret eden Erdoğan, "İki ülke arasında büyük coğrafi uzaklık olmasına rağmen kalplerimiz çok yakın." dedi.

TİKA Başkanı Eren de ramazan ayında Bangladeş’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Önceki görevinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başkanı olduğunu hatırlatan Eren, kurumun yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim alması politikalarını anlattı.

Eren, Bangladeşli öğrencilerin sayısının artırılması çabalarına değinerek, TİKA ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

TİKA’nın Bangladeş'te farklı alanlarda neredeyse 200 proje yönettiği bilgisini paylaşan Eren, buradaki amacın ülke halkına ve kalkınmasına yardım olduğu mesajını verdi.

Eren, yarın ilk iftarı Cox's Bazar'daki mülteci kampında yapacaklarını belirterek, kamptaki eğitim alanlarının geliştirilmesi için çabaladıklarını söyledi.

Mesut Özil ise Bangladeş’te olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bunun ülkeye yaptığı ilk ziyaret olduğuna dikkati çekti.

Özil ayrıca, Bangladeş'te güzel zaman geçireceklerine inandığını kaydetti.

Büyükelçi Şen de katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.