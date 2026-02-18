Sosyal medya fenomeni için yolun sonu gözüktü!

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, açtığı canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, online bir platform üzerindeki canlı yayında Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Demir hakkında gözaltı karar verildiği öğrenildi.

DİNİ DEĞERLERİMİZE HAKARET ETTİ

Demir yayında "Gelmiş geçmiş en iğrenç topluluk Sünnilerdir. Yahudi mi Sünni mi? Yahudi'yi seçerim. Tiksiniyorum Sünniler'den." ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından Demir'e tepki yağmıştı.