  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim! Parolin: Kararımız yapısal: Vatikan’dan barış kuruluna ret Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu CHP'de 1 milyon dolarlık kirli tezgah! "Parayı verdik, ödeme yattı" itirafı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!
Gündem Sosyal medya fenomeni için yolun sonu gözüktü!
Gündem

Sosyal medya fenomeni için yolun sonu gözüktü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sosyal medya fenomeni için yolun sonu gözüktü!

Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Deniz Sinan Demir, gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında sarf ettiği skandal sözler nedeniyle yargı kıskacına alındı. Savcılık, fenomen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle düğmeye basarak gözaltı kararı verdi.

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, açtığı canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, online bir platform üzerindeki canlı yayında Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Demir hakkında gözaltı karar verildiği öğrenildi.

DİNİ DEĞERLERİMİZE HAKARET ETTİ

Demir yayında "Gelmiş geçmiş en iğrenç topluluk Sünnilerdir. Yahudi mi Sünni mi? Yahudi'yi seçerim. Tiksiniyorum Sünniler'den." ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından Demir'e tepki yağmıştı.

 

Şebeke çökertildi 7 gözaltı Doktordan habersiz bin 327 reçete yazmışlar
Şebeke çökertildi 7 gözaltı Doktordan habersiz bin 327 reçete yazmışlar

Sağlık

Şebeke çökertildi 7 gözaltı Doktordan habersiz bin 327 reçete yazmışlar

28 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
28 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Gündem

28 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Kadın polisleri videoya çekip sosyal medyada hakaret etmişti! Meczup gözaltına alındı
Kadın polisleri videoya çekip sosyal medyada hakaret etmişti! Meczup gözaltına alındı

Gündem

Kadın polisleri videoya çekip sosyal medyada hakaret etmişti! Meczup gözaltına alındı

Başkent'te DEAŞ ve FETÖ’ye 10 gözaltı
Başkent'te DEAŞ ve FETÖ’ye 10 gözaltı

Gündem

Başkent'te DEAŞ ve FETÖ’ye 10 gözaltı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23