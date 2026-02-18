  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim! Parolin: Kararımız yapısal: Vatikan’dan barış kuruluna ret Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu CHP'de 1 milyon dolarlık kirli tezgah! "Parayı verdik, ödeme yattı" itirafı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!
Otomotiv Ana sponsorluk anlaşması imzalandı TOGG'dan basketbol milli takımına destek
Otomotiv

Ana sponsorluk anlaşması imzalandı TOGG'dan basketbol milli takımına destek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ana sponsorluk anlaşması imzalandı TOGG'dan basketbol milli takımına destek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "TOGG'un milli takımlarımızın ana sponsoru olması, basketbolumuzun gelişimine verilen güçlü ve stratejik bir destektir"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, milli basketbolcular Yiğit Onan ve Meltem Yıldızhan ile diğer davetliler katıldı.

Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, TBF ile TOGG'un bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak, "Milli gururumuz TOGG ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında hayata geçen milli takımlar ana sponsorluk anlaşması, yalnızca bir sponsorluk değil, aynı hedeflere inanan iki güçlü kurumun yol arkadaşlığının ifadesidir. Üç yıl sürecek bu anlaşma kapsamında TOGG'un milli takımlarımızın ana sponsoru olması, basketbolumuzun gelişimine verilen güçlü ve stratejik bir destektir." ifadelerini kullandı.

TOGG ile yaptıkları iş birliğine verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye'nin otomobili' vizyonunun TOGG markasıyla hayata geçmiş olması, ülkemizin üretim gücüne ve teknoloji alanındaki iddiasına duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir. Bu vizyon, yalnızca bir otomobil üretme hedefi değil; aynı zamanda Türkiye'nin kendi markalarıyla küresel ölçekte söz sahibi olma iradesinin en önemli ifadesidir. Yerli markalarımızın güçlenerek spora ve Türk basketboluna destek veren bir konuma ulaşması da bu kararlı yaklaşımın en doğal sonucudur.

Türk basketboluna duydukları güven ve milli takımlarımıza verdikleri güçlü katkı için TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı'ya ve tüm TOGG ailesine en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu iş birliğinin hem TOGG'a hem de Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TBF ile milli bir güç birliğine imza attıklarını kaydetti.

Üç yılı kapsayan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Tosyalı, "Sadece sıradan bir sponsorluk için değil milli bir güç birliğini sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Son saniyede oyunu kazandıran bir basket, yılların emeğinin ve takım olma bilincinin sonucudur. TOGG da aynı şekilde bu ülkenin büyük vizyonuna inanan insanların uzun soluklu emeğinin sonucu. Bu ülkenin potansiyeline inanan bir markayız. Milletimizin TOGG'a gösterdiği teveccüh, topluma karşı sorumluluğumuzu da artırıyor. Milli takımlar sponsoru olarak bu anlamlı bağı güçlendirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Milli formayla kurduğumuz bu bağın sahadaki mücadeleye ve coşkuya güç katacağına inancımız tam. Bu milletin markası olarak ekosistemimize değer katmak önceliğimiz.

Hep birlikte nice zaferler kutlayalım ve birlikte kupalar kaldıralım. Bu anlamlı iş birliğinin Türk basketboluna ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni, konuşmaların ardından gerçekleştirilen forma takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

İşte TOGG farkı! Göle dönen yolda "Bana mısın" demedi
İşte TOGG farkı! Göle dönen yolda “Bana mısın” demedi

Gündem

İşte TOGG farkı! Göle dönen yolda “Bana mısın” demedi

Erdoğan Sisi’ye Anadolu kırmızısı TOGG hediye etti!
Erdoğan Sisi’ye Anadolu kırmızısı TOGG hediye etti!

Gündem

Erdoğan Sisi’ye Anadolu kırmızısı TOGG hediye etti!

Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti
Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti

Gündem

Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23