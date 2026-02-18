Türkiye 38'inci sıraya yükseldi Tehlike çok büyük hızla yayılıyor

HUDER'in İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğinde hazırladığı ‘Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme Projesi'nin lansman toplantısı Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Sanal bahis bağımlılığına karşı aileleri ve toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen projenin tanıtım filmi sonrası konuşan HUDER Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hasan Oymak, sanal bahis problemini aşmak adına atılacak adımların toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Sanal kumar ve bahis tuzağının gençleri hedef aldığına ve aile yapısını tehdit ettiğine dikkati çeken Oymak, "Artık bu mesele sadece bir bağımlılık değil, sessizce ilerleyen bir toplumsal erozyon haline geldi.

Maalesef bu erozyona kapılan evlatlarımız umutlarını kaybediyor, hayatlarının baharında adliye ile tanışıyor. Aileler dağılma noktasına geliyor, hayatları kararıyor ve yine çoğu insan farkına bile varmadan o uçurumun kenarına kadar geliyor" ifadelerini kullandı.

Suç örgütlerinin gençleri çekmeye çalıştığını dile getiren Oymak, "Resmi verilere göre 10 milyar dolardan fazla bir bütçenin döndüğü sanal kumar ve yasa dışı bahis piyasasından nemalanmak isteyen suç örgütleri, bütün güçleriyle daha fazla kişiyi bu bataklığa çekmek için uğraş veriyorlar. Suç örgütlerinin hem dijital platformları hem de sanal kumar torbacılarını kullanarak yaptıkları bu çalışmalar ne yazık ki Türkiye'de 3 milyon, dünyada 300 milyondan fazla kişinin kumar bataklığına kapılmasına sebep olmuş durumda" açıklamasında bulundu.

Sanal kumar oynama yaşının düştüğünü söyleyen Oymak, "Tabloya baktığımızda sanal kumar oynama yaşının 9 yaşa kadar düştüğü ve kumar bağımlılığındaki en hızlı artış oranının 15-24 yaş aralığındaki gençleri kapsadığını üzülerek görüyoruz. Yine aynı tabloda, 18 yaşından önce sanal kumara başlama oranının yüzde 35'lere yaklaştığını görüyoruz. Türkiye kumar bağımlılığı konusunda dünyada 38'inci sıradadır ve ne yazık ki kullanıcı sayısı giderek artmaktadır. Bu bir alarm durumudur" diye konuştu.

Mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Oymak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dernek olarak Türkiye'nin 81 ili ve dünyanın 7 ülkesindeki teşkilatlara mensup binlerce meslektaşlarıyla eylem planı doğrultusunda yürütülen bu mücadeleye destek vermek üzere yola çıkıyoruz.

Biliyoruz ki sanal bahisle mücadele yalnızca cezai yaptırımlarla değil, bilinçlendirme ile önleyici çalışmalarla, aile desteğiyle mümkündür. ‘Aileni Koru' projesi ile amacımız korkutmadan ama ciddiyetle bağımlılığın varabileceği noktaları göstererek uyarmak, ailelerin bu konuya ilişkin mücadele gücünü artırmaya katkı sağlayarak toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır. Proje kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinde yapacağımız programlar bu nedenle son derece önemlidir."

Programa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli'nin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yeşilay gibi pek çok kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.