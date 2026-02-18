Sapkınlara ağır yaptırım

Sebahattin Ayan İstanbul

Yeni yıldan önce yasalaşan 11. Yargı Paketi’nin ardından hükümet yeni bir paket için çalışmalarını başlattı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtilen taslakta, aile kurumunun ve toplum yapısının korunmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı ifade edilirken taslak metne göre cinsiyet geçişi için öngörülen yaş sınırının 25’e çıkarılması planlanıyor.

CİNSİYET AMELİYATINA 7 YIL HAPİS

Ayrıca “biyolojik cinsiyete aykırı davranış” kapsamında değerlendirilecek fiiller ve mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen LGBT ameliyatı yapanlar için 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. LGBT’yi teşvik ettiği belirtilen kişiler hakkında ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması düzenlemede yer alıyor. Taslakta ayrıca aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni düzenlemesine 4 yıla kadar hapis cezası verilmesine ilişkin hüküm bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan, LGBT’nin dönülmez bir yol olduğunu belirten uzmanlar çıkacak olan yasanın çok doğru bir karar olduğunu ve gençliğimizi korumak için atılacak adımların en başında olduğuna değindi.

EPSTEİN ZİHNİYETİNE ‘DUR’ DENİLECEK

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Gazeteci Yazar Özlem Doğan, şunları dile getirdi: “Kararın ardından tüm LGBT dernekleri, devleti ve milleti ‘aklınızdan bile geçirmeyin’ paylaşımı yaparak, tehdit etmeye başladı. Kökleri yurtdışına bağlı olan bu STK’ların tek amacı aileyi bitirip, Müslüman Türk toplumlarının nüfusunu sona erdirmek. Epstein zihniyetine hizmet eden bu sapkınların son dönemde faşizm boyutunu dahi geçen görünürlükleri bir ülke için atom bombasının yaptığı yıkım kadar zararlı. Rusya yasakladı, birçok ülke de kısıtlamalar getiriliyor. Türkiye de en kısa zamanda LGBT’yi topraklarımızdan söküp atmalı! Çünkü konu nesil devamı ve aile.”

LGBT EN BÜYÜK TEHLİKE

Prof. Dr. Oytun Erbaş ise şunları söyledi:

“LGBT bugün dünyadaki en büyük tehlikedir. Özellikle bizim gibi kendi içinde örfü, adeti olan toplumlarda aileyi parçalamanın temel yoludur. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunuzda kadından erkeğe ya da erkekten kadına dönüşmüş olmuyorsunuz. Cinsiyetsize dönüşmüş oluyorsunuz. LGBT, insan nesli için en büyük tehlikedir. İkinci konu yetiştirilme biçimi belirleyicidir. Bir kızı erkek gibi yetiştirirseniz erkeğe, bir erkeği kız gibi yetiştirirseniz kıza dönüşür. LGBT’yi öven filmler gösterildiğinde çocuğun cinsiyeti otomatik olarak cinsiyetsiz hale gelir. Bu nedenle erkek çocuk için sünnet, babasının yanında durması, tıraş, erkek tipi işler yapması önemlidir. Kadınlar için de aynı şekilde; kadın tipi roller önemlidir. Eğer bunlar çocuklukta planlanmazsa toplumun başına büyük sorunlar gelir. Yine cinsiyet değiştirme ameliyatlarından sonra hayat boyu hormon kullanımı söz konusu. Buna bağlı karaciğer, böbrek ve akıl sağlığı sorunları ortaya çıkabilir. Cinsiyet değiştirenlerin yüzde 80’i 5 yıl sonra pişman olmakta; ancak geri dönüş mümkün değildir.”

