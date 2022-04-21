Tozlardan tamamen kurtulmak için 5 pratik, kolay yol

Tüm temizliğe rağmen kısa sürede evinize geri dönen toz tabakası sadece evinizin kirli görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de sorun teşkil edebilir. Toz birikmesi, astımı ve ev tozu akarları alerjisi gibi hastalıkları tetikleyebilir. Vereceğimiz toz alma ipuçları ve ev temizliği püf noktaları ile sağlığınız ve eviniz için endişelenmenize gerek kalmayacak. İşte, tozlardan kurtulmak için en iyi 5 ipucu…

Tozlardan tamamen kurtulmak için 5 kolay yol

Toz, özellikle koyu renkli mobilyalar üzerinde ciddi anlamda göze batar. Evinizin olabildiğince tozsuz olmasını sağlamanız için sizinle 5 tane ipucu paylaşıyoruz.

1. Paspas kullanın

Evinizin tüm girişlerini pas pas yerleştirin. Birini kapının içine; diğerini kapının dışına yerleştirin. Böylelikle, kir, çamur ve tozun evinize girişini engelleyebilirsiniz. Arka kapıyı, balkonu ya de evinizin dışarıya açılan diğer kapılarını da unutmayın. Paspasları düzenli olarak temizlemeniz gerektiğini de unutmayın. Evin dışarısındaki paspasları havanın sıcak olduğu zamanlarda yıkayabilirsiniz.

2. Evcil hayvanlarınızı temizleyin

Evin zemininde veya pencere pervazlarında oluşan toz ve kirin sebebi evcil hayvanınız olabilir. Kediler pencere pervazına yerleşmeyi sever. Böyle zamanlarda da bulundukları yere tüylerini bırakırlar. Köpekler de aynı şekilde. Bu nedenle, evcil hayvanlarınızı tarakları yardımıyla temizlemeli ve fazla tüylerinden kurtulmalısınız.

3. Pencereleri ve kapıları kapalı tutun

Evinizi havalandırmak için ya da sıcaklık yüzünden pencereleri açmak hepimizin bir geleneği haline geldi. Fakat, bu durum beraberinde birçok toz molekülünü evinize davet eder. Ayrıca, evinizdeki pencerelerin ya da kapıların düzgün bir biçimde kapandığından emin olmalısınız. Aksi takdirde, aradaki boşluklardan toz evin içine girebilir.

4. Tozu yukarıdan aşağıya doğru alın

Daha yüksekte olan bir yerde bulunan tozun aşağı taraflara düşmesini engellemek için tozu daima yukarıdan aşağıya doğru alın. Toz almaya başlamadan önce tüm yüzeylerin kuru olduğundan emin olmalısınız. Islak bezlerin tüm yüzeylere uygun olmadığını unutmamalısınız. Örneğin ıslak bez kullandığınız zaman ahşap eğrilebilir veya üzerinde leke kalabilir.

5. Doğru materyalleri kullanın

Elektrikli süpürgeyi büyük toz birikintileri içn; pürüzsüz, düz yüzeyler için mikrofiber bez kullanın. Mikrofiber bez, tozu hareket ettirmek yerine düzgün şekilde hapseder. Kolayca ulaşamadığınız yüksek yerler için şönil bir bez kullanın.

Evim çok çabuk tozlanıyor ne yapmalıyım?

Yatak, yorgan, koltuk vb. toz tutabilecek eşyaların en az ayda 1 kere olmak üzere periyodik olarak yıkatılması evde fazladan toz birikimini önler. Üzerinde kumaş bulunan bütün eşyaların en az 3 ayda bir olmak üzere, akarlara karşı etkili bir temizleyici ile silinmesinde yarar vardır.

Havadaki tozu ne çeker?

Toz yutucu makinesi havadaki tozları içine çekmekte ve daha hijyenik bir ortam sağlamaktadır. - Mutfak temizliğine özen gösteriniz. Rafların ve ocağın temizliğini esas alınız. Tozlanma sorununa engel olmak için işiniz bittikten sonra mutfağı temizlemeden bırakmayınız.