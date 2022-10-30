Toz bulutu son dakika | Meteoroloji toz taşınımı: Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı! Toz bulutu hangi illerde olacak? Toz bulutu nereleri etkileyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Hakkâri ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı nedir?

Çöllerde göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Bu durum toz taşınımı olarak tarif edilir. Toz taşınımı, etkisini toz fırtınalarıyla daha uzak alanlara taşıyabilir.

Havada toz bulutu neden olur?



Toz taşınımı veya toz fırtınası, kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöl üzerinden taşınan toz şeklindeki toprak taneciklerinin yoğun biçimde savrularak geniş bir alanda etkili olmasıdır. Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman bir bulut tabakası oluşturarak gök yüzünü turuncuya kaplar, bu buluta toz bulutu nedir.

Meteoroloji toz taşınımı ayrıntılı görmek için TIKLAYINIZ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C

Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 24°C

Az bulutlu

İZMİR 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 6°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 6°C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 18°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 19°C

Az bulutlu

KAYSERİ 2°C, 19°C

Az bulutlu

KONYA 5°C, 19°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra Şanlıurfa çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı