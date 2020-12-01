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Ekonomi Toyota'nın 60'ıncı bayisi Mardin'de açıldı
Ekonomi

Toyota'nın 60'ıncı bayisi Mardin'de açıldı

Toyota Plaza Timurağaoğlu’nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Nesim Timur: - "Toyota'nın 60'ncı bayisi olarak kentimize sağladığımız katma değer çok önemli. Toyota'nın temel felsefesi olan insana saygı ve sürekli gelişim çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:08:05 -
Toyota'nın 60'ıncı bayisi Mardin'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın en yeni bayisi Toyota Plaza Timurağaoğlu, Mardin'de hizmet vermeye başladı.

Şirket açıklamasına göre, toplam 4 bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip Toyota Plaza Timurağaoğlu'nda, konularında uzman 26 uzman personel bulunuyor. Toyota Plaza Timurağaoğlu, 450 metrekarelik showroomu, 1300 metrekarelik mekanik atölyesi ve ikinci el otomobil alım satımında müşterilerinin taleplerini karşılayacak 420 metrekarelik Xchange by Toyota alanı ile Mardin ve bölge halkına hizmet verecek.

Böylece, Toyota'nın Türkiye'deki bayi sayısı 60'a ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Plaza Timurağaoğlu’nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Nesim Timur, marka gücü ile birlikte Mardin ve bölgenin talep ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde müşteri memnuniyetiyle yerine getirmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Toyota'nın 60'ncı bayisi olarak kentimize sağladığımız katma değer çok önemli.

Toyota'nın temel felsefesi olan insana saygı ve sürekli gelişim çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet kalitesini ön planda tutarak en iyiyi sunmak amacındayız. Modellerimizin çeşitliliği ile birlikte halkımızın tüm beklenti ve taleplerine karşılık vererek kentimizde örnek gösterilecek bir konuma ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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