Toyota'dan Şok İndirim: Araç Fiyatlarında 176 Bin 500 TL'ye Varan Düşüş!

Türkiye’de otomobil markalarından biri olan Toyota, özellikle amiral gemisi sayılan Corolla’nın birçok versiyonunu bu ay indirime soktu. Aynı zamanda başka modelleri için de indirim sinyali veren Toyota, otomobil arayanların daha uygun fiyatlarla araç alabilmesi için harekete geçti. Peki, Toyota’nın güncel otomobil fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar…

COROLLA CROSS HYBRID GÜNCEL FİYATLARI

Toyota Corolla Cross Hybrid, temmuz ayının indirimli listesinde 176 bin 500 TL’ye varan indirimlerle satışta. İşte Toyota Corolla Cross Hybrid temmuz ayı güncel fiyatları:

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.926.500 yerine 1.750.000

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.981.500 yerine 1.800.000

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 2.157.500 yerine 1.960.000

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.307.000 yerine 2.095.000

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.338.500 yerine 2.125.000



COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYATLARI

Toyota Corolla Hatchback Hybrid, bu ayki listede 145 bin TL’lik indirimle dikkat çekiyor. İşte Toyota Corolla Hatchback Hybrid temmuz ayı güncel fiyatları:

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.700.000 yerine 1.555.000

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 1.875.000 yerine 1.750.000



YENİ YARIS CROSS HYBRID GÜNCEL FİYATLARI

Toyota Yaris Cross Hybrid, yenilenmiş haliyle bu ay 95 bin TL’ye varan indirimlerle listede yer alıyor. İşte Toyota yeni Yaris Cross Hybrid temmuz ayı güncel fiyatları:

1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.585.000 yerine 1.490.000

1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.695.500 yerine 1.590.000

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.755.500 yerine 1.640.000

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.935.000 yerine 1.835.000



PROACE CITY GÜNCEL FİYATLARI

Toyota Proace City modeli bu ay 25 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor. İşte Toyota Proace City temmuz ayı güncel fiyatları:

1.5 D 130 HP Dream A/T: 1.220.000 yerine 1.195.000

1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T: 1.380.000 yerine 1.350.000

1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T: 1.460.000 yerine 1.430.000