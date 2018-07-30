Toyota Varsa “Engel Yok”

Toyota, 2020’de olimpiyatlara ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Tokyo’da “her yerde, herkese hareket özgürlüğünü” sağlayan en yeni teknolojileriyle boy gösterecek. Bunlardan biri otonom sürüş özelliğine sahip TOYOTA Concept-i olacak. Gelecek jenerasyon elektrikli araç olarak gösterilen e-Palette ile birlikte engelli araç ürün gamında yer alan WelCab ile de olimpiyatlarda herkese özgürce ulaşım imkanından yararlanacak. Bununla birlikte Toyota’nın yeni JPN Taxi’leri tekerlekli sandalye kullananlar dahil dünya çapından gelen insanların, Tokyo içinde ulaşımını rahatça gerçekleştirecek.