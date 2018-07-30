Toyota Varsa “Engel Yok”
Toyota, engelli insanların hayatın her alanında özgürce yerini alması için yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bunun örneklerini geçmiş yıllarda veren Toyota, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda da fiziksel engelli insanlara her alanda hareket özgürlüğü sağlayacak yeni teknolojilerini sunacak. Olimpiyat oyunlarında; herkes için hareket özgürlüğü ile birlikte hidrojenli araçları temel alan sürdürülebilir bir toplumun altını çizecek olan Toyota, aynı zamanda oyunlar süresince resmi görevlileri ve atletleri son ağa bağlantı sistemlerine sahip araçlarla taşıyacak.30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:27
Toyota, 2020’de olimpiyatlara ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Tokyo’da “her yerde, herkese hareket özgürlüğünü” sağlayan en yeni teknolojileriyle boy gösterecek. Bunlardan biri otonom sürüş özelliğine sahip TOYOTA Concept-i olacak. Gelecek jenerasyon elektrikli araç olarak gösterilen e-Palette ile birlikte engelli araç ürün gamında yer alan WelCab ile de olimpiyatlarda herkese özgürce ulaşım imkanından yararlanacak. Bununla birlikte Toyota’nın yeni JPN Taxi’leri tekerlekli sandalye kullananlar dahil dünya çapından gelen insanların, Tokyo içinde ulaşımını rahatça gerçekleştirecek.
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