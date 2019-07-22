TOYOTA hibritte çıtayı yükseltti
1997 yılından bu yana liderliğini devam ettiren Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi.22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
Dünyanın ilk seri üretim hibrit otomobili olan ve 1997 yılından bu yana liderliğini devam ettiren Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi. İleri teknoloji ile yenilenen Toyota’nın şarjlı hibrit modeli Prius Plug-in, tam hibrit güç ünitesiyle sadece 1.3 lt/100 km yakıt tüketimi ve yalnızca 28 g/km CO2 emisyon değeriyle öne çıkıyor. Yenilenen Prius Plug-in Hybrid bununla birlikte tamamen elektrikli mod sürüşünde 45 km’ye kadar menzil sunuyor.
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