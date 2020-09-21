Toyota Gazoo Racing'den hafta sonunda çifte zafer

İSTANBUL (AA) - Toyota Gazoo Racing Takımı, geçen hafta sonunda dünyanın önemli yarışları arasında gösterilen WRC Türkiye Rallisi'ni ve Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanarak çifte zafer yaşadı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, zorlu toprak etapların ve yüksek sıcaklıkların öne çıktığı Türkiye Rallisi’nde galip gelerek çok ses getiren bir başarıya imza atan Toyota Gazoo Racing, son günü heyecan içinde geçen ardından yarış sonunda, Elfyn Evans ile birinciliğe ulaştı.

Etapları sorunsuz bir şekilde aşan Evans, yarışı 35,2 saniye farkla ilk sırada tamamladı ve Pilotlar Şampiyonası'nda takım arkadaşı Sebastien Ogier'i 18 puan farkla geçerek, 97 puanla birinci sıraya yükseldi.

Elfyn Evans marka adına ikinci zaferini alırken, Toyota ilk 5 yarışın 3'ünde birinci olmayı başardı.

Türkiye Rallisi'nde Sebastian Ogier ise yaşadığı sorun nedeniyle yarışı tamamlayamazken, 19 yaşındaki genç pilot Kalle Rovanpera dördüncü olarak WRC'deki etkileyici performansını devam ettirdi. Toyota Gazoo Racing, bu sonuçlarla birlikte Markalar Şampiyonası’nda en yakın rakibiyle olan puan farkını 9’a çıkararak zirvedeki yerini korudu.

Toyota Gazoo Racing, Türkiye Rallisi’nin ardından 8-11 Ekim tarihlerinde İtalya’da Sardunya Rallisi’nde mücadele edecek. Hızlı ve dar etaplarıyla ünlü yarışta Toyota yine zirveyi hedefleyecek.



Toyota Gazoo Racing, motorsporlarının başka bir kategorisi olan Dünya Dayanılıklılık Şampiyonası Le Mans 24 Saat yarışlarında ise üst üste üçüncü kez podyumun zirvesinde olmayı başardı.

TS050 Hybrid yarış aracı Circuit de la Sarthe Pisti’nde bir başka başarının başrolünde yer alırken, Toyota Gazoo Racing, 2019-2020 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda daha sezon bitmeden şampiyonluğa ulaşarak adını zirveye taşıdı.



Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley’in yarıştığı 8 numaralı TS050 Hybrid aracı 5 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti ve beş tur farkla yarışı kazandı. Aynı zamanda bu pilot kadrosu Dünya Şampiyonası’nda da liderliğe ulaştı. Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima üçüncü kez üst üste Le Mans’da kazanırken, 97 yıllık yarış tarihinde bunu başaran yedi pilotun arasına katıldılar. Brendon Hartley ise 2017’nin ardından bu yıl ikinci kez bu özel yarışın galibi unvanını aldı.



1000 HP’lik dört çeker sürüşe sahip Toyota TS050 Hybrid, Le Mans 24 Saat yarışında ortaya koyduğu performans ve verimlilikle de yeni standartları belirledi.

2012’de kullanılan ilk nesil LMP1 hibritlere göre yüzde 35 daha az yakıt tüketen TS050 Hybird, 1 turu ise 10 saniye daha hızlı şekilde tamamlayabiliyor.

TS050 Hybrid aynı zamanda dört kez üst üste pol ve üç galibiyetin yanında, en hızlı tur rekorunu da elinde bulunduruyor.



Toyota’nın dayanıklılık yarışlarındaki bu başarı ise Le Mans’da doğan GR Super Sport isimli hiper otomobil doğmasına ilham verdi. Bu araç ise, ilk kez yarış başlamadan önce herkese açık bir pistte turlayarak gösterildi.



Le Mans’da sezonun son yarışı 14 Kasım 2020 tarihinde Bahreyn’de gerçekleştirilecek.