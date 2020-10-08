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Aktüel Toyota fabrikasında arama kurtarma ve yangın tatbikatı yapıldı
Aktüel

Toyota fabrikasında arama kurtarma ve yangın tatbikatı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:38:57 -
Toyota fabrikasında arama kurtarma ve yangın tatbikatı yapıldı

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ fabrikasında, enkazda arama kurtarma, yangın ve KBRN temalı tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın, çevre ve arama kurtarma ekibince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin gözetiminde yapılan tatbikatta, senaryo gereği fabrikada çıkan yangına müdahale edildi.

Arifiye ilçesindeki fabrikanın bir bölümünde dökülen kimyasala emdirme bezleri ve toz karışımla müdahale edilerek atık bezler korunaklı bir kaba aktarılarak atık birimine teslim edildi.

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitime tabi tutulan arama ve kurtarma ekibi, fabrika bünyesindeki arama kurtarma ekipmanlarıyla enkaz altında kalan kazazedeyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Toyota'nın Japonya'dan ve Türkiye'den üst düzey yöneticileri ve ilgili birim amirlerinin katıldığı tatbikatta, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ile AFAD uzman ekipler gözlemci olarak yer aldı.

Başarılı biten tatbikat sonrası değerlendirme yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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