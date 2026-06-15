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Yerel Tövbesi tedavisi yok: Ölü sayısı 5'e yükseldi!
Yerel

Tövbesi tedavisi yok: Ölü sayısı 5'e yükseldi!

Yeniakit Publisher
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Tövbesi tedavisi yok: Ölü sayısı 5'e yükseldi!

Sivas’ta hayvancılıkla uğraşan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde, evli ve 3 çocuk babası Lokman Sönmez (52), bir süre önce rahatsızlandı. İlçe hastanesine başvuran Sönmez, Sivas’a sevk edildi. Hayvancılıkla uğraşan ve KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan adam, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Lokman Sönmez’in cenazesi, defnedilmek üzere köyüne gönderildi. Bu yıl kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

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