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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Şiddetli diz ağrısına karşı sağlıkla yaşamanın reçetesi: Merak uyandıran soruya gelen cevap, çözüm yolları
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Şiddetli diz ağrısına karşı sağlıkla yaşamanın reçetesi: Merak uyandıran soruya gelen cevap, çözüm yolları

Diz ağrısı şiddetli olduğunda çözümler ararız. Doç. Dr. Ahmet İnanır; diz ağrısı, kök hücre tedavisi hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte sağlıklı yaşamak için ameliyatsız çözümler ve eklem sağlığı rehberi...

#1
Foto - Şiddetli diz ağrısına karşı sağlıkla yaşamanın reçetesi: Merak uyandıran soruya gelen cevap, çözüm yolları

Diz ağrılarından bel fıtığına, eklem kireçlenmesinden ameliyatsız tedaviye kadar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Ahmet İnanır, toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren kritik sağlık konularını tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

#2
Foto - Şiddetli diz ağrısına karşı sağlıkla yaşamanın reçetesi: Merak uyandıran soruya gelen cevap, çözüm yolları

Sunucu Nur Viral’in Beyaz TV ekranlarında hazırlayıp sunduğu “Sen İstersen” programının bu haftaki bölümünde, eklem sağlığı ve yaşam kalitesini artırmanın yolları konuşuldu. Programa konuk olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Ahmet İnanır; diz, bel ve kasık ağrılarının nedenlerini, gelişen tıp teknolojisiyle birlikte sunulan modern tedavi seçeneklerini ve günlük hayatta yapılan yanlış alışkanlıkları kapsamlı bir şekilde açıkladı. İzleyicilerden gelen soruların da yanıtlandığı programda, özellikle “ameliyatsız çözüm” vurgusu ön plana çıktı.

#3
Foto - Şiddetli diz ağrısına karşı sağlıkla yaşamanın reçetesi: Merak uyandıran soruya gelen cevap, çözüm yolları

Diz Ağrılarının Arkasındaki Gerçek Sebepler Nelerdir? Birçok hasta diz ağrısı şikayetiyle doktora başvurduğunda doğrudan “kireçlenme” tanısıyla karşılaşacağını düşünür. Ancak Doç. Dr. Ahmet İnanır, diz ağrısının tek nedeninin kireçlenme olmadığını, teşhisin dikkatle konulması gerektiğini vurguladı. Programda öne çıkan diz sağlığı başlıkları şunlardır: Çeşitli Nedenler: Diz ağrıları sadece kireçlenmeden değil; menisküs yırtıkları, ön ve arka çapraz bağ problemleri veya vücudun başka bir bölgesinden yansıyan ağrılardan kaynaklanabilir. Sıvı Birikmesi: Dizde sıvı toplanması (ödem) durumunda bu sıvının uzman hekimler tarafından çekilmesi doğru bir yaklaşımdır. Sıvı çekildikten sonra bölgeye kurutucu ve tedavi edici ek uygulamalar yapılmalıdır. Kişiye Özel Tedavi: Her hastanın kilosu, ağrı eşiği ve hastalığının evresi farklıdır. Bu nedenle standart bir tedavi yerine hastanın durumuna özel bir planlama yapılmalıdır.

#4
Foto - Şiddetli diz ağrısına karşı sağlıkla yaşamanın reçetesi: Merak uyandıran soruya gelen cevap, çözüm yolları

Koruyucu Hekimlik: 40 Yaşından Sonra Diz Bakımı Neden Önemli? Doktor İnanır, eklem sağlığında koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekerek, 40 yaşından itibaren hiçbir ağrı olmasa bile dizlerin bakıma alınması gerektiğini belirtti. Kıkırdak erimesinin önüne geçmek için günümüzde uygulanan kök hücre ve ekstraselüler matriks gibi yöntemler, ileride oluşabilecek büyük hasarların önüne geçebilmektedir. Erken müdahale, ilerleyen yaşlarda protez ameliyatı riskini ciddi oranda azaltmaktadır. Bel Fıtığı Hakkında Bilinen Yanlışlar ve Ameliyatsız Çözümler Kimler İçin Uygundur? Toplumda en çok korkulan rahatsızlıklardan biri olan bel fıtığı, özellikle “patlamış fıtık” tabiriyle hastaları paniğe sevk etmektedir. Ancak Doç. Dr. İnanır, bu durumun sanılanın aksine bir avantaj olabileceğini ifade etti. Patlamış fıtıkların, vücudun bağışıklık sistemi tarafından emilmeye ve ameliyatsız yöntemlerle iyileşmeye en yatkın fıtık türleri arasında yer aldığı belirtildi. Doğru tedaviyle ağrılar ilk birkaç gün içinde kontrol altına alınabilmektedir. Kasık ve Kalça Ağrısı Bel Fıtığı ile Karıştırılıyor mu? Hastaların sıkça düştüğü hatalardan biri, kasık bölgesindeki ağrıları bel fıtığına bağlamaktır. Doç. Dr. İnanır, kasık ağrılarının genellikle kalça kireçlenmesi veya avasküler nekroz (kemik dokusunun kan akışının bozulması sonucu ölmesi) ile ilişkili olduğunu açıkladı. Bu iki durumun ayırıcı tanısının yapılması, yanlış tedavi süreçlerinin önüne geçmek için hayati önem taşımaktadır. Günlük Yaşamda Omurga Sağlığını Korumanın Yolları Ev işleri yaparken veya spor yaparken yapılan bilinçsiz hareketler, fıtık ve eklem rahatsızlıklarını tetikleyen en büyük unsurlardır. İşte uzmanından hayati uyarılar: Ev İşleri: Çekyat çekmek, diz üstünde yer silmek gibi zorlayıcı hareketler bel mekanizmasını bozmaktadır. Spor Aletleri: Parklarda bulunan spor aletlerinin kontrolsüz ve hızlı kullanımı, eklemlerde geri dönülemez hasarlara yol açabilir. Kilo Kontrolü: Diz ve bel sağlığının en büyük düşmanı fazla kilodur. Dr. İnanır, “Kilo, kilo, kilo!” diyerek hastaların mutlaka ideal kilolarına inmeleri gerektiğini hatırlattı. Sağlıklı Bir Gelecek İçin Erken Teşhis ve Doğru Yaşam Biçimi Nur Viral’in sunduğu programda Doç. Dr. Ahmet İnanır’ın paylaştığı bilgiler, eklem ve bel sağlığının sadece tıbbi müdahale ile değil, aynı zamanda bilinçli bir yaşam tarzıyla korunabileceğini gösterdi. Kök hücre tedavileri, kişiye özel fizik tedavi programları ve kilo kontrolü, modern tıbbın sunduğu en güçlü silahlardır. Unutulmamalıdır ki ağrı vücudun bir alarmıdır; bu alarmı susturmak yerine nedenini bulup tedavi etmek en doğru yoldur. tvdebugunizle.

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