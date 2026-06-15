Şiddetli diz ağrısına karşı sağlıkla yaşamanın reçetesi: Merak uyandıran soruya gelen cevap, çözüm yolları

Koruyucu Hekimlik: 40 Yaşından Sonra Diz Bakımı Neden Önemli? Doktor İnanır, eklem sağlığında koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekerek, 40 yaşından itibaren hiçbir ağrı olmasa bile dizlerin bakıma alınması gerektiğini belirtti. Kıkırdak erimesinin önüne geçmek için günümüzde uygulanan kök hücre ve ekstraselüler matriks gibi yöntemler, ileride oluşabilecek büyük hasarların önüne geçebilmektedir. Erken müdahale, ilerleyen yaşlarda protez ameliyatı riskini ciddi oranda azaltmaktadır. Bel Fıtığı Hakkında Bilinen Yanlışlar ve Ameliyatsız Çözümler Kimler İçin Uygundur? Toplumda en çok korkulan rahatsızlıklardan biri olan bel fıtığı, özellikle “patlamış fıtık” tabiriyle hastaları paniğe sevk etmektedir. Ancak Doç. Dr. İnanır, bu durumun sanılanın aksine bir avantaj olabileceğini ifade etti. Patlamış fıtıkların, vücudun bağışıklık sistemi tarafından emilmeye ve ameliyatsız yöntemlerle iyileşmeye en yatkın fıtık türleri arasında yer aldığı belirtildi. Doğru tedaviyle ağrılar ilk birkaç gün içinde kontrol altına alınabilmektedir. Kasık ve Kalça Ağrısı Bel Fıtığı ile Karıştırılıyor mu? Hastaların sıkça düştüğü hatalardan biri, kasık bölgesindeki ağrıları bel fıtığına bağlamaktır. Doç. Dr. İnanır, kasık ağrılarının genellikle kalça kireçlenmesi veya avasküler nekroz (kemik dokusunun kan akışının bozulması sonucu ölmesi) ile ilişkili olduğunu açıkladı. Bu iki durumun ayırıcı tanısının yapılması, yanlış tedavi süreçlerinin önüne geçmek için hayati önem taşımaktadır. Günlük Yaşamda Omurga Sağlığını Korumanın Yolları Ev işleri yaparken veya spor yaparken yapılan bilinçsiz hareketler, fıtık ve eklem rahatsızlıklarını tetikleyen en büyük unsurlardır. İşte uzmanından hayati uyarılar: Ev İşleri: Çekyat çekmek, diz üstünde yer silmek gibi zorlayıcı hareketler bel mekanizmasını bozmaktadır. Spor Aletleri: Parklarda bulunan spor aletlerinin kontrolsüz ve hızlı kullanımı, eklemlerde geri dönülemez hasarlara yol açabilir. Kilo Kontrolü: Diz ve bel sağlığının en büyük düşmanı fazla kilodur. Dr. İnanır, “Kilo, kilo, kilo!” diyerek hastaların mutlaka ideal kilolarına inmeleri gerektiğini hatırlattı. Sağlıklı Bir Gelecek İçin Erken Teşhis ve Doğru Yaşam Biçimi Nur Viral’in sunduğu programda Doç. Dr. Ahmet İnanır’ın paylaştığı bilgiler, eklem ve bel sağlığının sadece tıbbi müdahale ile değil, aynı zamanda bilinçli bir yaşam tarzıyla korunabileceğini gösterdi. Kök hücre tedavileri, kişiye özel fizik tedavi programları ve kilo kontrolü, modern tıbbın sunduğu en güçlü silahlardır. Unutulmamalıdır ki ağrı vücudun bir alarmıdır; bu alarmı susturmak yerine nedenini bulup tedavi etmek en doğru yoldur. tvdebugunizle.