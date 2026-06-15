Ankara Havalimanı açılıyor: Erdoğan'ın uçağı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda düzenlenen Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, bugün "Ankara Havalimanı" ismi ve "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanındaki çalışmalar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.

8 AYDA TAMAMLANDI

Başkent Ankara’nın havacılık altyapısını güçlendirecek modernizasyon süreci, yüksek koordinasyonla 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi.