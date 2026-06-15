  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD açıklaması! Sabotaj konusunda uyardı İran'dan zafer ilanı! Halkın direnci pes ettirdi İran doğruladı! Anlaşma tarihini açıkladılar Trump anlaşmanın yapıldığını açıkladı! "Petrol aksın" İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyona hep birlikte "dur" dememiz gerekiyor Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı CHP'de mutlak batış! Mahkeme darbesiyle sarsılan Özgür Özel ve avanesi çareyi parti kurmakta buldu CHP’de oda krizi Meclis’e taşındı! Başarır ve Günaydın’ın isimlikleri söküldü Siyonist katiller masayı bombaladı! Beyrut'ta vahşete girişen katil İsrail'e İran'dan tarihi rest! Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı
Ekonomi İş dünyasının kalbi Taşkent’te atacak! Bakan Bolat, yarın Özbekistan’da!
Ekonomi

İş dünyasının kalbi Taşkent’te atacak! Bakan Bolat, yarın Özbekistan’da!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İş dünyasının kalbi Taşkent’te atacak! Bakan Bolat, yarın Özbekistan’da!

Türk iş dünyası yarın Özbekistan'da gerçekleştirilecek ‘5. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’na çıkarma yapacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yapacağı ikili görüşmelerde ticaret, yatırım, müteahhitlik ve gümrük alanlarındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Koridor'un etkin kullanımı gibi lojistik işbirliklerinin güçlendirilmesi konuları masaya yatırılacak.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te yarın düzenlenecek ‘5. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’ iş dünyasını bir araya getiriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bakan Bolat da söz konusu foruma katılmak için Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Program kapsamında Bolat, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) eş başkanlığını da yürüten Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun açılışını yapacak.

YENİ FIRSATLAR ELE ALINACAK

Küresel ekonomideki mevcut eğilimler, Türkiye'nin ekonomik görünümü, yatırım potansiyeli, sunduğu fırsatlar, Özbekistan ile ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin ele alınacağı iş forumunda, Türk ve Özbek iş dünyası temsilcileri yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirecek.

Bakan Bolat, iş forumunun ardından Başbakan Yardımcısı Kuçkarov ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik ve gümrük alanlarındaki ilişkiler değerlendirilecek. Ayrıca Çin ile Avrupa arasındaki ticareti Türkiye üzerinden gerçekleştiren Hazar Denizi geçişli stratejik güzergah olan Orta Koridor'un etkin kullanımı başta olmak üzere lojistik işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

TÜRKİYE 9.3 MİLYAR DOLARLIK PROJE YÜRÜTÜYOR

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 3,1 milyar dolar olurken, Türk müteahhitleri Özbekistan'da bugüne kadar yaklaşık 9,3 milyar dolar değerinde 325 proje üstlendi.

Halihazırda Özbekistan'da 8,2 milyar dolarlık yatırımı bulunan Türkiye, yaklaşık 2 bin 200 firmayla söz konusu ülkede faaliyet gösteren en fazla firmaya sahip üçüncü ülke konumunda yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise bu yılın ilk 4 ayında Özbekistan’a 609,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde Özbekistan'dan yapılan ithalat ise 441,2 milyon dolar oldu. Bu kapsamda iki ülke arasında 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmi elde edildi.

Türkiye, Özbekistan'ın en büyük 4'üncü ticari ortağı olurken, iki ülke arasında kısa vadede 5 milyar dolar, uzun vadede de 10 milyar dolar tutarında ikili ticaret hedefi bulunuyor.

Özbekistan'a ihracatta ilk sırayı makine, elektronik, otomotiv, tekstil ve gıda ürünleri alırken, bakır ve bakırdan eşya ürünleri de ithalatta öne çıkıyor.

Bakan Bolat’tan fırsatçılara gözdağı: Sahadayız, gereken cezalar uygulanacak
Bakan Bolat’tan fırsatçılara gözdağı: Sahadayız, gereken cezalar uygulanacak

Gündem

Bakan Bolat’tan fırsatçılara gözdağı: Sahadayız, gereken cezalar uygulanacak

Ticaret Bakanı Bolat: "Haziran'da ihracatta büyük artış bekliyoruz"
Ticaret Bakanı Bolat: "Haziran'da ihracatta büyük artış bekliyoruz"

Aktüel

Ticaret Bakanı Bolat: "Haziran'da ihracatta büyük artış bekliyoruz"

Bakan Bolat cevapladı! Hürmüz krizinin Türkiye’ye etkisi nasıl oldu?
Bakan Bolat cevapladı! Hürmüz krizinin Türkiye’ye etkisi nasıl oldu?

Ekonomi

Bakan Bolat cevapladı! Hürmüz krizinin Türkiye’ye etkisi nasıl oldu?

Önümüzdeki 10 yılın şifresi! Bakan Bolat’tan iş dünyasına sektörel öneriler
Önümüzdeki 10 yılın şifresi! Bakan Bolat’tan iş dünyasına sektörel öneriler

Ekonomi

Önümüzdeki 10 yılın şifresi! Bakan Bolat’tan iş dünyasına sektörel öneriler

Bakan Bolat’tan Ticarette Milli Vizyon Zirvesi’nde flaş açıklama! Ekonomimizi dolar bazında 6 kat büyüttük
Bakan Bolat’tan Ticarette Milli Vizyon Zirvesi’nde flaş açıklama! Ekonomimizi dolar bazında 6 kat büyüttük

Ekonomi

Bakan Bolat’tan Ticarette Milli Vizyon Zirvesi’nde flaş açıklama! Ekonomimizi dolar bazında 6 kat büyüttük

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23