İş dünyasının kalbi Taşkent’te atacak! Bakan Bolat, yarın Özbekistan’da!

Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te yarın düzenlenecek ‘5. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’ iş dünyasını bir araya getiriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bakan Bolat da söz konusu foruma katılmak için Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Program kapsamında Bolat, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) eş başkanlığını da yürüten Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun açılışını yapacak.

YENİ FI RSATLAR ELE ALINACAK

Küresel ekonomideki mevcut eğilimler, Türkiye'nin ekonomik görünümü, yatırım potansiyeli, sunduğu fırsatlar, Özbekistan ile ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin ele alınacağı iş forumunda, Türk ve Özbek iş dünyası temsilcileri yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirecek.

Bakan Bolat, iş forumunun ardından Başbakan Yardımcısı Kuçkarov ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik ve gümrük alanlarındaki ilişkiler değerlendirilecek. Ayrıca Çin ile Avrupa arasındaki ticareti Türkiye üzerinden gerçekleştiren Hazar Denizi geçişli stratejik güzergah olan Orta Koridor'un etkin kullanımı başta olmak üzere lojistik işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

TÜRKİYE 9.3 MİLYAR DOLARLIK PROJE YÜRÜTÜYOR

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 3,1 milyar dolar olurken, Türk müteahhitleri Özbekistan'da bugüne kadar yaklaşık 9,3 milyar dolar değerinde 325 proje üstlendi.

Halihazırda Özbekistan'da 8,2 milyar dolarlık yatırımı bulunan Türkiye, yaklaşık 2 bin 200 firmayla söz konusu ülkede faaliyet gösteren en fazla firmaya sahip üçüncü ülke konumunda yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise bu yılın ilk 4 ayında Özbekistan’a 609,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde Özbekistan'dan yapılan ithalat ise 441,2 milyon dolar oldu. Bu kapsamda iki ülke arasında 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmi elde edildi.

Türkiye, Özbekistan'ın en büyük 4'üncü ticari ortağı olurken, iki ülke arasında kısa vadede 5 milyar dolar, uzun vadede de 10 milyar dolar tutarında ikili ticaret hedefi bulunuyor.

Özbekistan'a ihracatta ilk sırayı makine, elektronik, otomotiv, tekstil ve gıda ürünleri alırken, bakır ve bakırdan eşya ürünleri de ithalatta öne çıkıyor.