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Gündem Hudut kartalları sınır hattında geçit vermiyor! Zehir tacirleri yine Mehmetçiğe takıldı
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Hudut kartalları sınır hattında geçit vermiyor! Zehir tacirleri yine Mehmetçiğe takıldı

Yeniakit Publisher
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Hudut kartalları sınır hattında geçit vermiyor! Zehir tacirleri yine Mehmetçiğe takıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

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