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Limon suyun sırrı hayrete düşürdü: Bir bardak alınması gereken takviye... Alır almaz o an asiti tüketti Korkutan orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, ekipler sevk edildi Osmaniye'de depremin sembol ismiydi: Tarık Sesli son yolculuğuna uğurlandı 35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı Siyonist, baba oğulu İHA'larla katletti Milli gurur hamlesi! Hyundai İzmit’te batarya üretimine başlıyor! IONIQ 3’le gelen büyük sıçrama! Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor Uzmanlar ‘aman dikkat’ diyerek uyardı! Buzdolabından uzak tutulması gereken 15 yiyecek
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Foto - Osmaniye'de depremin sembol ismiydi: Tarık Sesli son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye Cebelibereket Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli (52), tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

#2
Foto - Osmaniye'de depremin sembol ismiydi: Tarık Sesli son yolculuğuna uğurlandı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı Esenevler Mahallesi'nin muhtarı olan Tarık Sesli, deprem sürecinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanmıştı. Osmaniye Belediye Hizmet Binası önünde 4 dönem muhtarlık yapan Sesli için tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda helallik alındı ve dualar edildi.

#3
Foto - Osmaniye'de depremin sembol ismiydi: Tarık Sesli son yolculuğuna uğurlandı

Deprem döneminde muhtarımla omuz omuza çalıştık diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Muhtarımız, Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli. Tecrübeli bir arkadaşımızdı. Kendisi dördüncü dönem muhtarlığını yapıyordu. Gerçekten biz de iki yılı aşkın süredir kendisiyle omuz omuza çalışıyorduk. Fedakâr bir arkadaşımızdı ve muhtarlarımız arasında köprü kuran bir isimdi" dedi.

#4
Foto - Osmaniye'de depremin sembol ismiydi: Tarık Sesli son yolculuğuna uğurlandı

Bugün ölümün ibreti bizleri burada buluşturdu diyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Yüce Mevla'nın her zaman ifade ettiği gibi ölüm bir kavuşmadır, ölüm bir vuslattır. Muhtarımız da Yaradan'ına, Rabbimize kavuştu. Hepimizin de kavuşacağı gibi her nefis ölümü tadacaktır. Bugün ölümün ibreti bizleri burada buluşturdu. Muhtar, mahallesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, fakir fukaranın ihtiyaçlarının karşılanmasında, halkın sesi olma noktasında önemli bir köprüdür. Devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören, halkın sesini ilgili makamlara ulaştıran önemli bir görev üstlenmektedir" diye konuştu.

#5
Foto - Osmaniye'de depremin sembol ismiydi: Tarık Sesli son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, ailesi ve muhtarlar katıldı.

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