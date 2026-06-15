Bugün ölümün ibreti bizleri burada buluşturdu diyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Yüce Mevla'nın her zaman ifade ettiği gibi ölüm bir kavuşmadır, ölüm bir vuslattır. Muhtarımız da Yaradan'ına, Rabbimize kavuştu. Hepimizin de kavuşacağı gibi her nefis ölümü tadacaktır. Bugün ölümün ibreti bizleri burada buluşturdu. Muhtar, mahallesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, fakir fukaranın ihtiyaçlarının karşılanmasında, halkın sesi olma noktasında önemli bir köprüdür. Devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören, halkın sesini ilgili makamlara ulaştıran önemli bir görev üstlenmektedir" diye konuştu.