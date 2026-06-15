Korsan başkan ‘pes’ mi ediyor? Özel yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de patlak veren "Mutlak butlan" kararı sonrası çift başlılık ve yönetim krizi Meclis'teki grup toplantılarını da vurdu. Herkes "Yarın Meclis kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?" sorusunun yanıtını ararken beklenen açıklama da geldi.

Krizin gölgesinde gözlerin çevrildiği yarınki toplantı için ilk net bilgi, CHP'li Murat Emir tarafından açıklandı. Emir, bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin Meclis'te grup toplantısı düzenlemek adına TBMM Başkanlığı'na herhangi bir resmi başvuruda bulunmadığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu cephesinin hamlesiz kalması üzerine süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı. Murat Emir, bu gelişmenin ardından bu hafta Özgür Özel'in de Meclis'te grup toplantısı gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Kurultay çağrısına ilişkin de açıklamada bulunan Emir, "Olağanüstü kurultay çağrısını içeren 900 delege imzası çarşamba genel merkeze iletilecek" ifadelerini kullandı.