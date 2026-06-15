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Gündem Korsan başkan ‘pes’ mi ediyor? Özel yarın grup toplantısı yapmayacak
Gündem

Korsan başkan ‘pes’ mi ediyor? Özel yarın grup toplantısı yapmayacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Korsan başkan ‘pes’ mi ediyor? Özel yarın grup toplantısı yapmayacak

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de patlak veren çift başlılık krizi Meclis'teki grup toplantılarını da etkiledi. Kamuoyunda, "Yarın Meclis kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?" sorusu merak konusuyken, beklenen açıklama geldi.

CHP'de patlak veren "Mutlak butlan" kararı sonrası çift başlılık ve yönetim krizi Meclis'teki grup toplantılarını da vurdu. Herkes "Yarın Meclis kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?" sorusunun yanıtını ararken beklenen açıklama da geldi.

Krizin gölgesinde gözlerin çevrildiği yarınki toplantı için ilk net bilgi, CHP'li Murat Emir tarafından açıklandı. Emir, bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin Meclis'te grup toplantısı düzenlemek adına TBMM Başkanlığı'na herhangi bir resmi başvuruda bulunmadığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu cephesinin hamlesiz kalması üzerine süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı. Murat Emir, bu gelişmenin ardından bu hafta Özgür Özel'in de Meclis'te grup toplantısı gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Kurultay çağrısına ilişkin de açıklamada bulunan Emir, "Olağanüstü kurultay çağrısını içeren 900 delege imzası çarşamba genel merkeze iletilecek" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

GENÇTÜRK

Grup toplantısında Pavyoncular konuşsun. Chp ilk seçimde kesinlikle iktidara gelir.

osmanli

Kanuna gore kemal genel baskan. ozgur bunu hazmedemiyor. oda kendini grup baskani sectirdi (hani sidik yaristiracak ya) ama istedigi gibi olmadi. partide iki basliligi korukleyen ozel. burasi cok acik. ama sor, partiyi birlestiren ozel. umarim halk neyin ne oldugunu gorebiliyordur.
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