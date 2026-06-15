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Küresel mutabakat borsaları uçurdu! Dev anlaşma o ülkeye hiç yaramadı! Akıl almaz yer altındaki dev mantar ağı ilk kez haritalandı: Bilimi ayağa kaldıracak... Uzmanlar ele alındı Kurs merkezinde korkutan alevler! Mahsur kalan öğrencileri itfaiye son anda kurtardı! Siyonist, baba oğulu İHA'larla katletti Şiddetli diz ağrısına karşı sağlıkla yaşamanın reçetesi: Merak uyandıran soruya gelen cevap, çözüm yolları Sabri Şahsuvar’dan kritik uyarı: Doğu Akdeniz’de tehlikeli senaryo Osmaniye'de depremin sembol ismiydi: Tarık Sesli son yolculuğuna uğurlandı Dünyanın en iyi kahveleri açıklandı! (2026) Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?
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Foto - Kurs merkezinde korkutan alevler! Mahsur kalan öğrencileri itfaiye son anda kurtardı!

Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran alevler nedeniyle sokak yoğun duman tabakasıyla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Kurs merkezinde korkutan alevler! Mahsur kalan öğrencileri itfaiye son anda kurtardı!

Dumandan etkilendiği belirlenen öğrencilere hazır bekletilen ambulanslarda sağlık ekiplerince acil müdahalede bulunularak oksijen desteği sağlandı.

#3
Foto - Kurs merkezinde korkutan alevler! Mahsur kalan öğrencileri itfaiye son anda kurtardı!

Binadaki 3 öğrenci, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen öğrencilere ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilerek, oksijen verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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