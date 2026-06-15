Kurs merkezinde korkutan alevler! Mahsur kalan öğrencileri itfaiye son anda kurtardı!
Bir eğitim kurumunda öğle saatlerinden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bir eğitim kurumunda öğle saatlerinden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran alevler nedeniyle sokak yoğun duman tabakasıyla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilendiği belirlenen öğrencilere hazır bekletilen ambulanslarda sağlık ekiplerince acil müdahalede bulunularak oksijen desteği sağlandı.
Binadaki 3 öğrenci, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen öğrencilere ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilerek, oksijen verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
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