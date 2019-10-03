Tövbe ve istiğfar duası | Tövbe duası nasıl okunur?

Tövbe kalp ile olur. İstiğfar söylemekle olur. Yüce Allah bir çok ayeti kerimede “Beni çok zikredin, bana istiğfar edin. Dualarınızı kabul eder, günahlarınızı bağışlarım” buyurmakta. Görülüyor ki, Allah’ü teala, çok istiğfar edilmesini emr ediyor. peki tövbe duası nedir? İstiğfar duası nasıl okunur? İşte tevhid duası.

Muhammed Ma’sum hazretleri, her namazdan sonra üç kere istigfar duası (Estağfirullahel azim ellesi la ilahe illa hüv el hayyel kayyume ve etubü ileyh) dır. Siz de bu duayı çok okuyunuz. Herbirini söylerken beni affet Allah’ım olarak düşünülmelidir. Okuyanı ve yanındakileri dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Çok kimse, okudu. Faidesini Allah’ın izniyle hep gördü. Yatarken ya Allah, ya Allah ve üç defa estagfirullah min külli ma kerihallah demeli ve uyuyuncaka yadar bu dua tekrar edilmelidir.

Tevhid duası

Ya Allah, ya Allah. La ilahe illlah Muhammedün Resulullah. Ya Rahmen, ya Rahim ya afüvvü ya Kerim, fa’fü anni verhamni ya erhamerrahimin. Teveffeni müslimen ve elhıkni bissalihih. Allahümmagfirli ve li abai ve ümmehati ve li abai ve ümmehati zevceti ve li ecdadi ve ceddati ve li ebnai ve benati ve li ehveti ve ehavati.