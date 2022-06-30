Tövbe eden Meriç Erkan’dan çarpıcı çıkış: Hepsi kurguydu

Katıldığı sabah programlarıyla ünlenen Meriç Erkan'ın son hali günlerce konuşuldu.

İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Meriç Erkan, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti. Erkan, Katarsis programında çarpıcı itiraflarda bulundu.

"Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Meriç Erkan o dönem yaşadığı hayatla ilgili "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti" dedi.

Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulundu.

Evlilik programları itirafı

Evlilik programlarıyla ilgili olarak konuşan Erkan "Çiftler kurgulanıyordu. Ne ilgi ne alaka var, reyting canavarları başrolü alıyorlardı, haftalık para veriyorlardı, biz de alıyorduk. Kurguydu. Ahu Tuğba kadar değildi ama" dedi.

Meriç Erkan o dönemle ilgili "Cahillikten dolayı o dönem bir sallanıyorsun o büyüye kapılıyorsun. Bir havalara giriyorsun. Çok tehlikeli. Aşırı şöhretim yoktu ama gez gez gez ne olacak uçarı bir hayat" dedi.