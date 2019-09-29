Tövbe duası nedir? Ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım!

Tövbe kapısını yüce Rabbimiz her daim biz kulları için açık bırakmıştır. İnsanlar, günah işlemeye meyillidir, günah da işler sevap da. İnsanoğlu bazen yatırış gayesini unutup dünyanın gelip geçici heve ve heveslerine kapılır. İsteyerek ya da istemeyerek günah bataklığına batar. Ancak pişmanlık duyar. Nefsinin ve şeytanın oyuncağı olduğunu anlar. İçten ve samimi bir ihlas ile Rabbi’ne sığınır tövbe eder. Peki tövbe duası nedir? Tövbe etmek için hangi duayı okumak lazım? Tövbe duası nasıl yapılır? Allah dostları nasıl tövbe aldırır?

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l azim el kerim, ellezi la ilaha illa hüvel hayyül kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura. Ve es elühüt tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehü hüvet tevvabür rahim.

Allah dostları bir insanın tövbesine vesile olduklarında onlara şu şekilde tövbe aldırırlar: Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanın keşke yapmasaydım inşaallah bir daha ben yapmayacağım.