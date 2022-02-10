Tour Of Antalya heyecanı başladı
Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Tour Of Antalya, ilk gün etabı olan Side-Antalya etabı ile start aldı.
10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Tour of Antalya powered by Akra, Side-Antalya etabı ile başladı.
Tour Of Antalya heyecanı başladı
Saat 12.15’te Side Antik Kenti’nden start alan yarışta bisikletçiler, Alaylı Köyü, Perge ve Antalya Havalimanı’ndan geçerek Muratpaşa’da ilk günü sonlandıracak. Toplam mesafesi 144.5 kilometre olan Side-Antalya etabının sprint primi 49.9 kilometre, yokuş primi ise 98.5 kilometre olarak göze çarpıyor.