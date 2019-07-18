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Touch Turkey Tour’un Finali İstanbul’da gerçekleşecek

Nisan ayından bu yana Türkiye turunu gerçekleştiren Touch Turkey Tour’un İstanbul elemeleri ile final yarışları Akmerkez’de düzenlenecek.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:57
Touch Turkey Tour’un Finali İstanbul’da gerçekleşecek

Nisan ayından bu yana Türkiye turunu gerçekleştiren Touch Turkey Tour’un İstanbul elemeleri ile final yarışları Akmerkez’de düzenlenecek. 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte parkur sporunun en iyileri 20 saniyelik mücadelelerle şampiyon olmak için yarışacak.



Touch Turkey Tour’un İstanbul etabı ile Türkiye finali 19-20-21 Temmuz tarihlerinde İstanbul Akmerkez’de gerçekleşecek. Parkur sporcuları başta olmak üzere, ekstrem sporlarla ilgilenen gençler arasında heyecan oluşturan yarışmanın şampiyonu, bu yıl 4-5 Ekim tarihlerinde İtalya’nın Matera şehrinde düzenlenecek Redbull Art Of Motion’a katılma hakkı kazanacak. Katılımcılar arasında ilk 10’a giren isimler etkinliğin son günü (21 Temmuz) gerçekleşecek Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaklar.



Sadece hızlı ve estetik olan değil, parkuru en iyi etüt eden ve kaçış yollarını hesaplayan sporcuların final için iddialı olacağı yarışmanın ilk etabı 27-28 Nisan tarihlerinde Bursa’da, 18-19 Mayıs tarihlerinde Ankara’da, dijital platformlar üzerinden ise İzmir’de gerçekleşmişti. Ayrıca, bugüne dek gerçekleşen Touch Turkey Tour elemelerinin diğer etaplarını Instagram’da @touchturkeytour hesabından takip edebilirler.



Touch Turkey Tour nedir?


Parkur sporuyla ilgili en kapsamlı etkinliklerden Touch Turkey Tour, bir ebelemece oyununu konu alıyor. Aynı anda iki kişinin, yaklaşık 200 metrekarelik alana kurulu özel platform içerisinde olacağı yarışmada, sporcular 20 saniye içinde birbirini ebelemeye çalışıyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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