Totti'den Türkiye hamlesi! Türk ismin şirketine ortak olmaya geliyor

Saç ekim kliniği Cosmedica’nın kurucusu Dr. Levent Acar, bir süre önce sosyal medyada takipçilerine sorduğu “Bilin bakalım hangi efsane Türkiye'ye geliyor" sorusundaki sürpriz ismin Roma’nın efsanevi kaptanı Francesco Totti çıktı. İtalyan futbol yıldızı, Dr. Acar’ın kliniğine ortak oldu.

Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi bulunan saç ekim kliniği Cosmedica’nın kurucusu Dr. Levent Acar, bir süre önce sosyal medyada sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Dr. Acar, takipçilerine “Bilin bakalım hangi efsane Türkiye'ye geliyor” diye sorarak, sürpriz iş birliğinin ilk duyurusunu yapmıştı. O efsanenin Roma’nın efsanevi kaptanı Francesco Totti olduğu ve tarafların ortaklık anlaşması imzaladığı ortaya çıktı. Dr. Levent Acar ve Francesco Totti, İstanbul’da futbol dünyasından ünlü isimlerin de katıldığı bir basın toplantısı düzenleyerek ortaklıklarını ilan etti.

"Her iki taraf için de güzel bir yatırım"

Alman Andreas Brehme’den İspanyol Milinko Pantiç’e kadar dünyaca ünlü çok sayıda futbol yıldızına saç ekimi yapan Dr. Levent Acar, kurduğu dostluklar sayesinde tanıştığı Francesco Tottiyle işbirliği yaptı. Dr. Acar, “Başarımızı Totti ile taçlandıracağız. Her iki taraf için de çok güzel bir yatırım oldu” dedi.

"Saç ekimi yalnızca İstanbul kliniğinde"

Son yıllarda sağlık alanında Türkiye’nin atak yaptığını ve saç ekimi alanında da ülkemizin zirvede olduğunu ifade eden Dr. Levent Acar, Cosmedica’nın tüm dünyada danışma ofisleri bulunduğunu belirtti. Türkiye'ye efsane futbolcu Totti'yi ortağı olarak getiren Acar, "Saç ekimi yaptırmak isteyenler danışma ofislerimizden bilgi alabiliyorlar. Ancak saç ekimini yalnızca İstanbul’daki kliniğimizde yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin sağlık turizmine ciddi bir katkımız var. Totti ile yaptığımız ortaklık sayesinde bu katkı çok daha büyüyecek. Ülkemizin zirvedeki yerini giderek sağlamlaştırdığını söylemek yanlış olmaz" diye konuştu.