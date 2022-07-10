Tottenham'ın yıldızı Aslan mı oluyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen isimlerden Tanguy Ndombele için flaş bir gelişme yaşandı.



Sergio Oliveira transferini bitiren Galatasaray, orta sahaya bir önemli hamle daha gerçekleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların bu doğrultuda bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele ile ilgilendikleri belirtiliyordu.

Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Ndombele için flaş bir gelişme yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Güney Kore'ye giden İngiliz ekibinde, dört oyuncunun satış listesine koyulduğu aktarıldı.

The Sun'ın haberine göre bu dört oyuncu arasında Galatasaray'ın gündemine gelen Tanguy Ndombele de bulunuyor. Fransız yıldızın yanı sıra Giovani Lo Celso, Harry Winks ve Sergio Reguilon'un da yeni sezon kadrosunda düşünülmedikleri belirtiliyor. Söz konusu isimlerin süre alma şansları olmadığı ve eğer oynamak istiyorlarsa kendilerine takım bulmaları gerektiği ifade ediliyor.

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