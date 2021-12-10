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Spor Tottenham'ın lig maçı da ertelendi
Spor

Tottenham'ın lig maçı da ertelendi

Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın bu hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 00:52:00 -
Tottenham'ın lig maçı da ertelendi

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, 12 Aralık Pazar günü Tottenham'ın deplasmanda Brighton & Hove Albion ile oynaması planlanan maçın, konuk ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Tottenham'ın, aynı gerekçeyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa temsilcisi Rennes ile oynaması gereken maç da ileri bir tarihe ertelenmişti.

İngiltere temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, hafta içi yaptığı açıklamada, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söylemişti.

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