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Spor Tottenham, Stoke City'yi eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale çıktı
Spor

Tottenham, Stoke City'yi eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:23:48 -
Tottenham, Stoke City'yi eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale çıktı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Lig Kupası'nda Stoke City'yi 3-1 yenen Tottenham, yarı finale yükseldi.

Britannia Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Stoke City, Premier Lig takımı Tottenham'ı ağırladı.

Etkili bir futbol sergileyen konuk ekip, 22. dakikada Gareth Bale, 70. dakikada Ben Davies ve 81. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Stoke City'nin tek golünü 53. dakikada Jordan Thompson kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham, Brentford ve Manchester City'den sonra kupada yarı finale çıkan üçüncü takım oldu.

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