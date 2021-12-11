Tottenham-Rennes maçı ne zaman oynanacak? UEFA Tottenham-Rennes maçı kararı
Koronavirüs vakaları sebebiyle UEFA Konferans Ligi'nde oynanması gereken Tottenham-Rennes maçı ertelenmişti. Futbolseverler bu maçın ne zaman nerede oynanacağını araştırmaya başladı. Tottenham-Rennes maçı ne zaman oynanacak?
9 Aralık Perşembe akşamı oynanması beklenen Tottenham-Rennes maçı İngiliz ekibindeki korona vakaları sebebiyle ertelenmişti. Peki, bu maç ne zaman oynanacak?
Tottenham-Rennes maçı ne zaman oynanacak? UEFA Tottenham-Rennes maçı kararı
UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde ertelenen Tottenham-Rennes maçı için yeni bir tarih belirlemeyecek.
UEFA, İngiliz ekibindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ardından tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararın Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıkladı.
Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda, 10 puanlı Vitesse ikinci, 7 puanlı Tottenham üçüncü, 3 puanlı Mura dördüncü sırada yer alıyor.
Londra temsilcisinde 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, perşembe günü oynanması planlanan maç ertelenmişti.