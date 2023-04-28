Tottenham, Manchester United'a diz çökmedi
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham'la 2-2'lik skorla berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.
Manchester United, 7. dakikada Jadon Sancho ve 44. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Pedro Porro ile farkı bire indiren Tottenham, 79. dakikada Heung-min Son ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım haftayı birer puanla kapadı.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Everton-Newcastle United: 1-4
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Southampton-Bournemouth: 0-1