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Spor Tottenham, Manchester United'a diz çökmedi
Spor

Tottenham, Manchester United'a diz çökmedi

Yeniakit Publisher
2023-04-28 02:44:00 -
Tottenham, Manchester United'a diz çökmedi

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham'la 2-2'lik skorla berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester United, 7. dakikada Jadon Sancho ve 44. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Pedro Porro ile farkı bire indiren Tottenham, 79. dakikada Heung-min Son ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım haftayı birer puanla kapadı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Everton-Newcastle United: 1-4
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Southampton-Bournemouth: 0-1

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